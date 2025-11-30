Monteforte Irpino il sindaco Siricio riapre gli uffici comunali | la promessa è realtà

Avellinotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monteforte Irpino, 30 novembre 2025 - Detto, fatto. Così come annunciato più volte in campagna elettorale, il sindaco di Monteforte Irpino, Fabio Siricio, non ha perso tempo. Porte aperte al Comune, Palazzo Loffredo, come promesso, si apre di nuovo alla città. Da domani, lunedì 1 dicembre, gli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

monteforte irpino sindaco siricioMonteforte Irpino, Siricio: “Primo impegno rispettato, uffici comunali aperti dal lunedì al venerdì” - Così come annunciato in campagna elettorale, il neo sindaco di Monteforte Irpino Fabio Siricio ha disposto la riapertura degli uffici comunali al pubblico: da domani, lunedì 1 dicembre, non saranno . Lo riporta corriereirpinia.it

monteforte irpino sindaco siricioVIDEO/Monteforte Irpino, il primo discorso del sindaco Siricio: “L’obiettivo resta la lista unica, per uscire da periodo buio” - “Ci avevamo provato anche prima della campagna elettorale, ma non rinunciamo all’idea di arrivare ad una lista unica con le opposizioni”: si presenta così Fabio Siricio, questa ... Come scrive corriereirpinia.it

Monteforte, Siricio la spunta per 42 voti - Con uno scarto minimo di appena 42 voti rispetto al competitor Paolo De Falco, Fabio Siricio diventa il nuovo sindaco di Monteforte Irpino. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Monteforte Irpino Sindaco Siricio