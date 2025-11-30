Monteforte Irpino il sindaco Siricio riapre gli uffici comunali | la promessa è realtà
Monteforte Irpino, 30 novembre 2025 - Detto, fatto. Così come annunciato più volte in campagna elettorale, il sindaco di Monteforte Irpino, Fabio Siricio, non ha perso tempo. Porte aperte al Comune, Palazzo Loffredo, come promesso, si apre di nuovo alla città. Da domani, lunedì 1 dicembre, gli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Monteforte Irpino (AV), 26 novembre 2025 - Commemorazione in onore del Brig.G.De Santis nel giorno del 45° anniversario della Sua scomparsa. Su invito del Comune presenti le sezioni di Avellino e Salerno. - facebook.com Vai su Facebook
Monteforte Irpino, Siricio: “Primo impegno rispettato, uffici comunali aperti dal lunedì al venerdì” - Così come annunciato in campagna elettorale, il neo sindaco di Monteforte Irpino Fabio Siricio ha disposto la riapertura degli uffici comunali al pubblico: da domani, lunedì 1 dicembre, non saranno . Lo riporta corriereirpinia.it
VIDEO/Monteforte Irpino, il primo discorso del sindaco Siricio: “L’obiettivo resta la lista unica, per uscire da periodo buio” - “Ci avevamo provato anche prima della campagna elettorale, ma non rinunciamo all’idea di arrivare ad una lista unica con le opposizioni”: si presenta così Fabio Siricio, questa ... Come scrive corriereirpinia.it
Monteforte, Siricio la spunta per 42 voti - Con uno scarto minimo di appena 42 voti rispetto al competitor Paolo De Falco, Fabio Siricio diventa il nuovo sindaco di Monteforte Irpino. ilmattino.it scrive