Montecorvino Rovella 70enne trovato morto in casa

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di settant’anni è stato rinvenuto cadavere all’interno della propria abitazione a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Da circa una settimana non si avevano più sue notizie. I familiari preoccupati hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Questa mattina vigili del fuoco, personale sanitario del 118 insieme alle forze dell’ordine, si sono recati nell’appartamento di via Diaz. I pompieri hanno forzato l’ingresso rinvenendo l’uomo ormai privo di vita. Le cause del decesso non sono ancora note. Un primo esame esterno non avrebbe evidenziato segni di violenza, facendo ipotizzare un malore improvviso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Montecorvino Rovella, 70enne trovato morto in casa

