Mons Ferretti in viaggio con Papa Leone XIV in Turchia e al concilio di Nicea

Foggiatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il viaggio Apostolico di Papa Leone XIV in Turchia e in Libano per commemorare i 1700 anni del Concilio di Nicea, al quale partecipa anche mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo di Foggia-Bovino, in qualità di rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana.Il pastore della Chiesa di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

mons ferretti viaggio papaMons. Ferretti in viaggio con Papa Leone XIV. in Turchia e al concilio di Nicea - Bovino in rappresentanza della CEI, Conferenza Episcopale Italuana, nel viaggio del Santo Padre ... foggiatoday.it scrive

mons ferretti viaggio papaChiesa di Foggia-Bovino. L’arcivescovo Ferretti in viaggio col Papa in Turchia e in Libano - Prosegue il Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Turchia, al quale partecipa anche mons. Da portalecce.it

mons ferretti viaggio papaCHIESA Foggia-Bovino in Turchia: Mons. Ferretti Testimone della “Logica della Piccolezza” della Chiesa - Prosegue il Viaggio Apostolico di Papa Leone XIV in Turchia, al quale partecipa anche mons. Si legge su statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Mons Ferretti Viaggio Papa