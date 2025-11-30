Mondiali 2026 chance di convocazione per Dybala e Soulé? Samuel non chiude la porta

Una volta terminati i campionati e la competizioni continentali, l’attenzione si sposterà sulle emozioni che ci regalerà l’estate calcistica grazie ai Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti, con la speranza di poter vedere in azione anche l’Italia, che si giocherà il pass nei playoff. È invece già sicura di partecipare l’ Argentina, per la quale potrebbero essere convocabili anche Dybala e Soulé. I due attaccanti giallorossi sono rimasti esclusi, per motivi differenti, nell’ultima sosta, ma per loro le porte non sarebbero del tutto chiuse. A tenerle aperte ci ha pensato il vice allenatore della Seleccion Walter Samuel, in un’intervista a Sky Sport. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mondiali 2026, chance di convocazione per Dybala e Soulé? Samuel non chiude la porta

Leggi anche questi approfondimenti

“La verità è una sola: l’Italia merita di andare ai playoff e di avere una chance per giocare questi Mondiali, ma non di più. Una squadra che perde, male, in entrambi gli scontri diretti, come può pensare di essere superiori ad altre nazionali che non hanno p - facebook.com Vai su Facebook

La #Norvegia batte 4-1 l'Estonia e spegne le residue chances di primo posto dell' #Italia: per Haaland e soci Mondiali in ghiaccio Vai su X

Ucraina o Svezia - Polonia o Albania - L'urna di Zurigo ha messo di fronte agli Azzurri in semifinale l'Irlanda del Nord (con gara da giocare in casa). sport.sky.it scrive

Mondiali 2026: tutte le nazionali qualificate alla fase finale e le fasce per il sorteggio - La prossima Coppa del Mondo si svolgerà in tre Paesi (Canada, Messico e Stati Uniti), sarà la prima con 48 partecipanti, inizierà ... Da calciomercato.com

Curaçao e Suriname hanno la chance di centrare il loro primo Mondiale: dove sono e come fanno a qualificarsi - Curaçao e Suriname questa notte hanno la chance di qualificarsi in maniera diretta per il loro primo storico mondiale. Come scrive eurosport.it