Una volta terminati i campionati e la competizioni continentali, l’attenzione si sposterà sulle emozioni che ci regalerà l’estate calcistica grazie ai Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti, con la speranza di poter vedere in azione anche l’Italia, che si giocherà il pass nei playoff. È invece già sicura di partecipare l’ Argentina, per la quale potrebbero essere convocabili anche Dybala e Soulé. I due attaccanti giallorossi sono rimasti esclusi, per motivi differenti, nell’ultima sosta, ma per loro le porte non sarebbero del tutto chiuse. A tenerle aperte ci ha pensato il vice allenatore della Seleccion Walter Samuel, in un’intervista a Sky Sport. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Mondiali 2026, chance di convocazione per Dybala e Soulé? Samuel non chiude la porta

