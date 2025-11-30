Tra qualche giorno si effettuerà la cerimonia del sorteggio dei gironi della fase finale della Coppa del Mondo che si svolgerà la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico Il 5 dicembre prossimo a Washington negli Stati Uniti ci sarà il primo passaggio ufficiale della fase finale del Mondiale di calcio 2026 che si svolgerà tra giugno e luglio prossimo, per la prima volta in tre nazioni contemporaneamente. Saranno infatti Stati Uniti, Canada e Messico a ospitare le 104 partite che verranno disputate in quella che sarà la prima edizione extralarge della massima competizione per nazioni di calcio. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Mondiale 2026, clamoroso gesto della federazione iraniana: ecco cosa è successo