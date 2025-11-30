Moncaro 570 creditori per 76 milioni Amministratori bocciati | Responsabili del debito
MONTECAROTTO Dalla lista dei 570 creditori, il crac Terre Cortesi Moncaro ammonta a 76 milioni; dalle richieste ammesse, il botto non dovrebbe superare? si fa per dire? i 31 milioni.. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
