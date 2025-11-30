Monaco Pogba carica i compagni dopo la vittoria contro il PSG | Dobbiamo tornare in alto in classifica Le parole dell’ex Juve

Monaco: Pogba, ancora in campo contro il PSG! L’ex bianconero carica i tifosi chiedendo più atmosfera Paul Pogba sta lentamente ritrovando spazio e fiducia dopo la lunga assenza dovuta a infortuni e squalifiche. Il campione del mondo 2018 ha collezionato la sua seconda presenza con la maglia del Monaco, entrando negli ultimi minuti della sfida . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Monaco, Pogba, carica i compagni dopo la vittoria contro il PSG: «Dobbiamo tornare in alto in classifica». Le parole dell’ex Juve

