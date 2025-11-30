Monaco Pogba carica i compagni dopo la vittoria contro il PSG | Dobbiamo tornare in alto in classifica Le parole dell’ex Juve

Calcionews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monaco: Pogba, ancora in campo contro il PSG! L’ex bianconero carica i tifosi chiedendo più atmosfera Paul Pogba sta lentamente ritrovando spazio e fiducia dopo la lunga assenza dovuta a infortuni e squalifiche. Il campione del mondo 2018 ha collezionato la sua seconda presenza con la maglia del Monaco, entrando negli ultimi minuti della sfida . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

monaco pogba carica i compagni dopo la vittoria contro il psg dobbiamo tornare in alto in classifica le parole dell8217ex juve

© Calcionews24.com - Monaco, Pogba, carica i compagni dopo la vittoria contro il PSG: «Dobbiamo tornare in alto in classifica». Le parole dell’ex Juve

Altri contenuti sullo stesso argomento

monaco pogba carica compagniMonaco, Pogba, carica i compagni dopo la vittoria contro il PSG: «Dobbiamo tornare in alto in classifica». Le parole dell’ex Juve - L’ex bianconero carica i tifosi chiedendo più atmosfera Paul Pogba sta lentamente ritrovando spazio e fiducia dopo la lunga assenza dovuta a infortuni e s ... Secondo calcionews24.com

monaco pogba carica compagniPogba Monaco: l’ex Juve è pronto a riprendersi gradualmente una maglia da titolare ma lo spogliatoio… La rivelazione dalla Francia - Pogba Monaco, il francese è tornato in campo dopo un’eternità ma non sarà titolare col PSG: il club predica calma, lo spogliatoio lo vuole leader La lunghissima attesa è finalmente terminata e nel Pri ... Si legge su juventusnews24.com

monaco pogba carica compagni"Sensazioni positive" e l'ovazione dei tifosi avversari: com'è andato il ritorno in campo di Pogba in Rennes-Monaco - 1) al Roazhon Park, la serata del ritorno di Pogba ha assunto un significato speciale. Da goal.com

Cerca Video su questo argomento: Monaco Pogba Carica Compagni