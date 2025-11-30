Molini di Triora 49enne gravemente ferito durante una battuta di caccia
Secondo le prime informazioni, l'uomo residente a Taggia è staro ferito a una gamba e al torace da un cinghiale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
