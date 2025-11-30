Molestie sulle attrici regista e teatro condannati La Casa delle Donne | Chiediamo che la direzione venga rimossa e sostituita

Parmatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa delle Donne di Parma interviene sul caso del regista di Parma e un teatro di prosa parmigiano condannati dal Tribunale del Lavoro, con una sentenza del 20 settembre del 2025 ((NE ABBIAMO PARLATO QUI) a un risarcimento di 110 mila euro per due giovani attrici che, nel 2019, avevano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

molestie attrici regista teatroIl Tribunale del lavoro di Parma: "Violenza sessuale, regista e teatro ripaghino il danno psicologico" - Il Tribunale del Lavoro di Parma ha condannato un regista e il teatro dove lavorava a pagare risarcimenti di 25mila e di 85 mila euro nei confronti di due attrici che hanno subito dall’uomo una molest ... Scrive gazzettadiparma.it

molestie attrici regista teatroParma, attrici molestate durante un corso finanziato dalla Regione. Il regista e il teatro dovranno risarcirle - Le due donne riceveranno, rispettivamente, 25 mila e 85 mila euro, ma ci sarebbero stati anche altri casi. Secondo corrieredibologna.corriere.it

molestie attrici regista teatroMolestie sessuali: “Le donne che hanno incontrato la violenza del regista ora parlino” - Sono queste le due condanne che il Tribunale del Lavoro di Parma ha emesso nei ... Riporta corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Molestie Attrici Regista Teatro