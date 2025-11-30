Molestie sulle attrici regista e teatro condannati La Casa delle Donne | Chiediamo che la direzione venga rimossa e sostituita

La Casa delle Donne di Parma interviene sul caso del regista di Parma e un teatro di prosa parmigiano condannati dal Tribunale del Lavoro, con una sentenza del 20 settembre del 2025 ((NE ABBIAMO PARLATO QUI) a un risarcimento di 110 mila euro per due giovani attrici che, nel 2019, avevano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

