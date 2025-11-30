Molestie sul bus a Bergamo e minacce in strada aggressore era stato processato poche ore prima

Ragazza prima molestata e minacciata su un autobus a Bergamo, poi picchiata: arrestato un 27enne che era stato fermato due ore prima per furto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

molestie sul bus a bergamo e minacce in strada aggressore era stato processato poche ore prima

