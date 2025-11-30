Molestie sul bus a Bergamo e minacce in strada aggressore era stato processato poche ore prima

Ragazza prima molestata e minacciata su un autobus a Bergamo, poi picchiata: arrestato un 27enne che era stato fermato due ore prima per furto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Molestie sul bus a Bergamo e minacce in strada, aggressore era stato processato poche ore prima

Bergamo, 23enne molestata sul bus, inseguita e picchiata a pugni in faccia: “Vediamo chi ti salva” - Ragazza 23enne molestata sul bus a Bergamo: inseguita in strada e picchiata selvaggiamente da un 27enne. Lo riporta fanpage.it

