Molestie e diffamazione | stalker in manette
Molestie e diffamazioni in rete. Foto pubblicate su siti pornografici, accompagnate da numero di telefono e indirizzo di residenza della vittima, a cui la sua stalker aveva messo fittiziamente in vendita perfino la casa. Ma non è finita qui, perché la donna si è spinta fino all’organizzazione del suo falso funerale. Un incessante cyberstalking, durato un anno e mezzo, per cui una 40enne bolognese è finita in carcere. La vittima, 45 anni e libera professionista della provincia, si è rivolta alla polizia postale per uscire dall’incubo. Nella prima metà del 2024, la 45enne inizia a ricevere numerose chiamate a sfondo sessuale da utenti di alcuni siti pornografici, dove la stalker aveva creato dei finti profili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
La Provincia Unica TV. . Centomila euro di risarcimento all’avvocato Elena Barra e una multa di duemila euro ciascuna. Due giornaliste delle Iene che si erano occupate del caso Carlo Gilardi sono state condannate per diffamazione nei confronti dell’avvocato - facebook.com Vai su Facebook
Molestie e diffamazione: stalker in manette - Foto pubblicate su siti pornografici, accompagnate da numero di telefono e indirizzo di residenza ... Da ilrestodelcarlino.it
Incubo online, la diffama su siti pornografici e organizza il suo funerale: in carcere la stalker - L’autrice di cyberstalking ha messo in vendita la casa della vittima e segnalato il suo numero come ‘truffaldino’. Da msn.com