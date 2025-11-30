Molestie e diffamazione | stalker in manette

Molestie e diffamazioni in rete. Foto pubblicate su siti pornografici, accompagnate da numero di telefono e indirizzo di residenza della vittima, a cui la sua stalker aveva messo fittiziamente in vendita perfino la casa. Ma non è finita qui, perché la donna si è spinta fino all’organizzazione del suo falso funerale. Un incessante cyberstalking, durato un anno e mezzo, per cui una 40enne bolognese è finita in carcere. La vittima, 45 anni e libera professionista della provincia, si è rivolta alla polizia postale per uscire dall’incubo. Nella prima metà del 2024, la 45enne inizia a ricevere numerose chiamate a sfondo sessuale da utenti di alcuni siti pornografici, dove la stalker aveva creato dei finti profili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

