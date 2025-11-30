Molestata sul bus inseguita e picchiata dietro un portone | 23enne manda le foto al fidanzato che arriva a salvarla L' aggressore già processato due ore prima

Due ore prima era stato processato per il furto di alcolici, giubbotti e zaini in un supermercato. Due ore dopo - alle 4 del pomeriggio - era intento a molestare una ragazza di 23 anni su un. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Molestata sul bus, inseguita e picchiata dietro un portone: 23enne manda le foto al fidanzato che arriva a salvarla. L'aggressore già processato due ore prima

