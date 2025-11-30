Si chiama Amran Md, ha 27 anni, nazionalità bengalese ed è pregiudicato senza permesso di soggiorno l’uomo arrestato a Bergamo dopo una tentata violenza nel centro cittadino. Secondo diversi testimoni, il 27enne ha molestato una ragazza di 23 anni sul bus, quando è scesa l’ha inseguita in strada e l’ha picchiata. A salvarla il fidanzato della giovane e il rapido quanto provvidenziale intervento degli agenti di una Volante della Polizia di Stato. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, due ore prima era stato processato per il furto di 12 bottiglie di alcolici, due giubbotti e tre zaini alla Lidl (il giudice aveva disposto l’obbligo di firma, il pm chiesto il carcere). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Molesta una ragazza sul bus, poi tenta di stuprarla in strada: l'incredibile caso di Amran Md, due ore prima era finito a processo