Mobilità in sharing arrivano 1.000 auto e 1.000 scooter
Dopo lo stop ai monopattini in sharing, a partire dal prossimo aprile e criticato da più parti, Palazzo Vecchio rilancia annunciando mille auto e mille scooter in mobilità condivisa, oltre a mille bici in aggiunta a quelle già presenti. L'esperimento era già partito negli anni scorsi ma poi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
