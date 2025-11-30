Mkhitaryan Inter l’armeno torna a disposizione di Chivu? Le ultime sul centrocampo nerazzurro

Internews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Mkhitaryan Inter, il giocatore nerazzurro potrebbe ritagliarsi un posto nella formazione titolare ma Chivu deve guardarsi anche dalle assenze. Pisa si conferma uno dei campi più difficili della Serie A: la squadra di Alberto Gilardino, reduce da sei risultati utili consecutivi, non subisce gol in casa da 436 minuti. Come ricorda il Corriere della Sera, i toscani hanno ritrovato compattezza difensiva senza rinunciare alla qualità offensiva, dove il franco-corso Tramoni rappresenta un’arma preziosa a gara in corso. Il match contro l’ Inter manca addirittura dal 1991, quando decise Nicola Berti. 🔗 Leggi su Internews24.com

mkhitaryan inter l8217armeno torna a disposizione di chivu le ultime sul centrocampo nerazzurro

© Internews24.com - Mkhitaryan Inter, l’armeno torna a disposizione di Chivu? Le ultime sul centrocampo nerazzurro

Contenuti che potrebbero interessarti

mkhitaryan inter l8217armeno tornaInter, Chivu ritrova Mkhitaryan ma perde un attaccante per Pisa: le ultime - L’Inter ritrova un elemento fondamentale in vista della sfida di domani contro il Pisa: Henrikh Mkhitaryan torna infatti tra i convocati dopo aver smaltito completamente ... Scrive tuttonapoli.net

Inter, le ultime verso il Pisa: torna Mkhitaryan ma è in vantaggio Sucic. Bonny out - Mancava da oltre un mese e per la precisione dal discusso contrasto con Di Lorenzo che causò il rigore per il Napoli, p ... Come scrive msn.com

mkhitaryan inter l8217armeno tornaInter, finalmente torna a disposizione: novità importante per il Pisa, il punto di Sky - L'Inter finalmente torna a convocare uno dei suoi big: Chivu potrà contare su di lui contro il Pisa in Serie A. Come scrive spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Mkhitaryan Inter L8217armeno Torna