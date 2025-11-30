Mkhitaryan Inter l’armeno torna a disposizione di Chivu? Le ultime sul centrocampo nerazzurro
Inter News 24 Mkhitaryan Inter, il giocatore nerazzurro potrebbe ritagliarsi un posto nella formazione titolare ma Chivu deve guardarsi anche dalle assenze. Pisa si conferma uno dei campi più difficili della Serie A: la squadra di Alberto Gilardino, reduce da sei risultati utili consecutivi, non subisce gol in casa da 436 minuti. Come ricorda il Corriere della Sera, i toscani hanno ritrovato compattezza difensiva senza rinunciare alla qualità offensiva, dove il franco-corso Tramoni rappresenta un’arma preziosa a gara in corso. Il match contro l’ Inter manca addirittura dal 1991, quando decise Nicola Berti. 🔗 Leggi su Internews24.com
