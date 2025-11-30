Mkhitaryan c’è! L’armeno torna tra i convocati per Pisa Inter | il retroscena sul colloquio decisivo avuto con Chivu

di Giuseppe Colicchia che ha portato alla decisione. In una vigilia agrodolce, segnata dal forfait improvviso dell’attaccante francese Ange-Yoan Bonny a causa di una sindrome influenzale, l’Inter trova comunque un motivo più che valido per sorridere. Nel giorno della delicata trasferta di Pisa, valida per la tredicesima giornata di Serie A, il tecnico Cristian Chivu ritrova finalmente una pedina fondamentale per il suo scacchiere tattico: Henrikh Mkhitaryan. Il ritorno del centrocampista armeno tra i convocati rappresenta una boccata d’ossigeno per il reparto mediano della Beneamata, che nelle ultime settimane ha dovuto fare gli straordinari a causa delle numerose assenze. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitaryan c’è! L’armeno torna tra i convocati per Pisa Inter: il retroscena sul colloquio decisivo avuto con Chivu

