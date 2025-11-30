Mister Maurizi non piange sul latte versato | Il gruppo vuole resettare non dobbiamo perdere certezze Il ko di Teramo non ci ha ridimensionati Concentrati e calmi | dobbiamo riscattarci

"La sconfitta di Teramo non la considero affatto come un ridimensionamento delle nostre ambizioni, quanto piuttosto un processo di crescita". Agenore Maurizi ha già mandato in archivio il pesante e doloroso ko del Bonolis ed è ora focalizzato sul Fossombrone. Mai come questa volta una vittoria diventa obbligatoria, per cercare di non dilapidare ulteriormente un distacco dalla vetta già bello cospicuo. Lo sa bene il tecnico di Colleferro, che in settimana ha visto dei ragazzi motivati nel voler cancellare la debacle teramana: "Ho visto bene il gruppo, che ha manifestato un forte malumore per la sconfitta, ma che ha già dimostrato voglia di resettare tutto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

"Il ko di Teramo non ci ha ridimensionati. Concentrati e calmi: dobbiamo riscattarci»