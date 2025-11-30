Missione compiuta per il Ct Palermo salvezza raggiunta | nel playout di ritorno battuto lo Junior Tennis Club Perugia

Dopo il 4-2 conseguito a Perugia, alla compagine guidata dai capitani Cocco e Brancato bastava incamerare tre partite e così è stato, senza neppure ricorrere ai doppi. Il licatese Luca Potenza ha vinto il suo ottavo singolare chiudendo questo straordinario campionato da imbattuto in singolare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

