Misericordia e UniCoop insieme Una sanità più vicina alle persone

EMPOLI Un progetto pilota, unico sul territorio, pensato per avvicinare i servizi sanitari alle persone: fare la spesa e, nello stesso luogo, prenotare una visita ambulatoriale. È la nuova frontiera della sanità di prossimità che prenderà forma ad aprile 2026, quando gli ambulatori della Misericordia di Empoli si trasferiranno nei locali del centro Coop.fi di via Susini. La novità arriva dopo il recente restyling del supermercato, riaperto il 3 ottobre scorso, e la ristrutturazione degli spazi a piano terra e al piano superiore dell’immobile, che ospiteranno un centro diagnostico polispecialistico di circa mille metri quadrati: ambienti moderni, accoglienti, dotati di tecnologie avanzate, oltre quindici studi per visite specialistiche, un’area diagnostica completa e percorsi riabilitativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Misericordia e UniCoop insieme. Una sanità più vicina alle persone

Contenuti che potrebbero interessarti

Unicoop Firenze e Misericordia di Empoli stamattina hanno presentato un nuovo progetto frutto della loro collaborazione. Ad aprile 2026 nei locali di Via Susini accanto al negozio Coop apriranno degli ambulatori medici gestiti da Misericordia. È un passo imp - facebook.com Vai su Facebook

Misericordia e UniCoop insieme. Una sanità più vicina alle persone - Da aprile 2026 il centro commerciale di via Susini ospiterà vari ambulatori medici con agevolazioni per i soci ... Da lanazione.it

Misericordia di Empoli e Unicoop Firenze insieme per la salute del territorio - La Misericordia di Empoli e Unicoop Firenze uniscono le forze e presentano: “Insieme per la salute del territorio”. Come scrive gonews.it

Unicoop&Misericordie insieme per Gaza - Un aiuto per Gaza, un aiuto per la popolazione palestinese che ha bisogno di beni di prima necessità. Segnala lanazione.it