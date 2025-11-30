Mio figlio picchiato e torturato in carcere La denuncia del padre di un 14enne accusato di abusi su una 12enne

“Mio figlio è stato picchiato e torturato nel carcere minorile di Casal del Marmo”. La denuncia arriva dal padre di un ragazzo di 14 anni arrestato lo scorso settembre a Sulmona per violentato una 12enne. Abusi sessali che, dopo aver filmato, avrebbe diffuso su WhatsApp. Il caso L'indagine. 🔗 Leggi su Romatoday.it

