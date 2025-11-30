Minacciato il giudice Andrea Rat Una croce nera sulla sua finestra Ma lui tira dritto | Non ho paura

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grossa croce nera vergata con una bomboletta spray. È il simbolo inquietante che ha accolto il giudice reggiano Andrea Rat al ritorno nella sua casa, apposto su una portafinestra al piano terra. Il magistrato ha scoperto il disegno, che occupava quasi tutta la vetrata dell’infisso alto circa due metri, nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, quand’è rientrato da un weekend trascorso fuori. Il magistrato ha sporto denuncia intorno alle 19 e sono stati avviati immediatamente i primi accertamenti: i carabinieri hanno fatto un sopralluogo sia nella serata stessa della segnalazione (23 novembre) sia la mattina seguente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

minacciato il giudice andrea rat una croce nera sulla sua finestra ma lui tira dritto non ho paura

© Ilrestodelcarlino.it - Minacciato il giudice Andrea Rat. Una croce nera sulla sua finestra. Ma lui tira dritto: "Non ho paura"

Approfondisci con queste news

minacciato giudice andrea ratMinacciato il giudice Andrea Rat. Una croce nera sulla sua finestra. Ma lui tira dritto: "Non ho paura" - L’inquietante episodio è stato denunciato la scorsa domenica al rientro da un weekend fuori casa. ilrestodelcarlino.it scrive

Indagini in corso sulle minacce al Giudice Andrea Rat. VIDEO - REGGIO EMILIA – Qualcuno è penetrato nel cortile dell’abitazione del giudice Andrea Rat, lasciando sul vetro di una porta finestra al piano terra un grande disegno nero, che potrebbe essere interpreta ... Si legge su reggionline.com

Il giudice Rat a Decoder: “Aemilia deve essere un monito per sempre”. VIDEO - REGGIO EMILIA – “Parliamoci chiaro: io vedo incendi a Reggio e in provincia. Scrive reggionline.com

Cerca Video su questo argomento: Minacciato Giudice Andrea Rat