Minacciato il giudice Andrea Rat Una croce nera sulla sua finestra Ma lui tira dritto | Non ho paura

Una grossa croce nera vergata con una bomboletta spray. È il simbolo inquietante che ha accolto il giudice reggiano Andrea Rat al ritorno nella sua casa, apposto su una portafinestra al piano terra. Il magistrato ha scoperto il disegno, che occupava quasi tutta la vetrata dell’infisso alto circa due metri, nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, quand’è rientrato da un weekend trascorso fuori. Il magistrato ha sporto denuncia intorno alle 19 e sono stati avviati immediatamente i primi accertamenti: i carabinieri hanno fatto un sopralluogo sia nella serata stessa della segnalazione (23 novembre) sia la mattina seguente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

