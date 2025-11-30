Minaccia russa?… Macron fa affari di nascosto con Putin
Dietro le quinte, Macron continua a fare affari con la Russia e anzi è intenzionato a intensificarli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Domani avrò il piacere e l’onore di intervenire alla Casa dell’Aviatore al convegno organizzato dall’Istituto Gino Germani sul rapporto tra criminalità organizzata e minaccia ibrida russa. È un appuntamento che, per la prima volta, riunisce professionalità di altis Vai su X
Francia e Germania tentate dal ritorno alla leva obbligatoria: è l’effetto della corsa al riarmo dei due “big” europei di fronte alla “minaccia russa” - facebook.com Vai su Facebook
Caos Francia, Macron affida al dimissionario Lecornu “gli ultimi negoziati”. E fa sapere: “Pronto ad assumermi le mie responsabilità” - Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto al primo ministro dimissionario Sébastien Lecornu di condurre degli “ultimi negoziati” entro “mercoledì sera” con l’obiettivo di giungere a una ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Minacce nucleari da Macron&Trump non sono credibili. Da Putin invece sì - Trump ha ordinato ai propri sottomarini di avvicinarsi alla Russia per tenerla a tiro di bomba atomica. Da ilfattoquotidiano.it
Macron, "insediamenti minaccia esistenziale per Palestina" - Gli insediamenti israeliani aumentano la "minaccia esistenziale" per lo Stato palestinese. Secondo ansa.it