' M' illumino di Cascina' | tutti gli eventi di Natale

Al via l'edizione 2025 di 'M'illumino di Cascina', il ricco programma di eventi natalizi che andranno in scena su tutto il territorio con appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età, per soddisfare una vasta platea.Il programma prenderà il via domenica 30 novembre, con un concerto del Coro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

'M'illumino di Cascina': presentato il programma degli eventi natalizi ift.tt/ytgoUiY ift.tt/hMGUlmN Vai su X

Divina Centro Estetico olistico. . ATTENZIONE DONNE DI CASCINA (Pisa) .... Vuoi eliminare: rughe sul viso? zampe di gallina? macchie cutanee o cicatrici da acne? ... senza dover aspettare settimane per vedere i risultati ? Solo per questo mese, Il Centro - facebook.com Vai su Facebook

Ciambetti: “Partecipiamo tutti a ‘M’Illumino di Meno’ venerdì 16 febbraio - “Invito tutti Veneti a partecipare attivamente a ‘M’Illumino di Meno’ venerdì 16 febbraio in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di ... Da ansa.it

M'Illumino di Meno è alla sua 21° edizione e si allarga: dal 16 al 21 febbraio si spengono le luci - Oggi è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, ma se ne parlerà per una intera settimana. Si legge su rainews.it

M’illumino di meno 2024: stili di vita sostenibili oltre i confini - Ecco le 40 iniziative degli Aderenti e Alleati dell’ASviS, con un contributo importante della Rus, in occasione della campagna di Rai Radio2 e della Giornata del risparmio energetico e degli stili di ... Come scrive ansa.it