Mille firme per salvare l’ultimo lembo di terra libero e di tutti sul lago di Como
Gravedona e Uniti (Como) – Mille firme per salvare l’ultimo lembo di terra libero sul lago di Como a Gravedona ed Uniti. Sono l’area della Serenella da una parte e la zona del Lido in località Poncia dall’altra, lembi di terra a ridosso della foce del torrente Liro. Sono aree pubbliche, a disposizione di tutti, almeno per ora. Il progetto. Presto però lì verranno costruiti un ristorante stellato, un albergo almeno a quattro stelle e una Spa. Oltre ad una colata di cemento, è prevista pure una gittata di asfalto per realizzare strade e parcheggi di servizio. Il progetto di lottizzazione prevede complessivamente quasi 8mila metri quadrati e 11mila metri di superficie lorda di pavimento per 25mila metri cubi di nuove edificazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
