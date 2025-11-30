Milano un’auto parcheggiata male manda in tilt i tram | tutti a piedi
(Adnkronos) – Una strada di Milano in tilt e una decina di tram bloccati uno dietro l'altro. Colpa di un'auto parcheggiata male in via Torino. La jeep, più larga dello stallo previsto dalla segnaletica, ha impedito il passaggio del primo tram della fila. Risultato: tutto bloccato e tutti a piedi.
