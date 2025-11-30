Milano ragazza di 24 anni violentata alle tre di notte alle Colonne di San Lorenzo | 22enne bloccato dalla security di un locale
Milano, 30 novembre 2025 – Un ventiduenne italiano è stato denunciato a piede libero per violenza sessuale nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre per un'aggressione subita da una ragazza di 24 anni, che ha già sporto denuncia nei suoi confronti ai carabinieri. Il giovane, incensurato, è stato bloccato dagli addetti alla sicurezza di un locale e poi identificato dalle forze dell'ordine. Da via Molino delle Armi a via Crocefisso . Stando alle prime informazioni, tutto sarebbe avvenuto vicino a un locale di via Molino delle Armi, a due passi dalle Colonne di San Lorenzo, attorno alle 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
