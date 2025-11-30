Milano ragazza 24enne violentata nella notte in via Crocefisso in pieno centro | fermato cittadino italiano 22enne incensurato
Una 24enne denuncia una violenza sessuale in via Crocefisso a Milano. Fermato un 22enne. Indagini in corso dei carabinieri, la giovane assistita alla Mangiagalli Una ragazza di soli 24 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre, in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
