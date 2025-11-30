Milano ragazza 24enne violentata nella notte in via Crocefisso in pieno centro | fermato cittadino italiano 22enne incensurato

Ilgiornaleditalia.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 24enne denuncia una violenza sessuale in via Crocefisso a Milano. Fermato un 22enne. Indagini in corso dei carabinieri, la giovane assistita alla Mangiagalli Una ragazza di soli 24 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre, in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

milano ragazza 24enne violentata nella notte in via crocefisso in pieno centro fermato cittadino italiano 22enne incensurato

© Ilgiornaleditalia.it - Milano, ragazza 24enne violentata nella notte in via Crocefisso, in pieno centro: fermato cittadino italiano 22enne incensurato

Altre letture consigliate

milano ragazza 24enne violentataMilano, violentata dopo una serata in centro: 24enne denuncia un giovane conosciuto poche ore prima - L'episodio in zona Ticinese: la ragazza è fuggita in strada chiedendo aiuto agli amici, che hanno fatto fermare il 22enne. affaritaliani.it scrive

milano ragazza 24enne violentataMilano, 24enne violentata in pieno centro: denunciato un ragazzo di 22 anni - La ragazza è stata portata in codice giallo alla clinica Mangiagalli ... Come scrive affaritaliani.it

Milano, 24enne violentata nei pressi di un locale in centro: un denunciato - MILANO (ITALPRESS) – Una ragazza di 24 anni è stata violentata nella notte tra sabato e domenica nei pressi di un locale in centro. Segnala ilnordestquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Ragazza 24enne Violentata