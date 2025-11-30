Milano la serata in un locale in Colonne l’auto per appartarsi e poi la fuga e la denuncia | Mi ha violentata
Milano – Sono quasi le 3 della notte tra sabato e domenica, c’è una Mini Cooper grigia parcheggiata davanti al civico 21 di via Crocefisso, a due passi da piazza Vetra e dalla movida delle Colonne di San Lorenzo. In auto ci sono due ragazzi. Lui ha compiuto 22 anni qualche settimana fa, è di origini umbre ma studia da fuori sede in un ateneo milanese. Lei di anni ne 24, è italiana e ha conosciuto l’universitario qualche ora prima in una discoteca che sta lì a due passi, praticamente dietro l’angolo del palazzo all’incrocio con via della Chiusa. I due hanno deciso di uscire insieme e di appartarsi nella macchina che pare sia di proprietà di un amico di lui, dopo essersi incontrati per la prima volta proprio quella sera nel locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
