Milano imbrattano i vagoni e bloccano la circolazione della metropolitana | 3 baby writer in trappola dopo la fuga nella gallerie sotterranea

Milano – Tre baby writer di 14 e 15 anni sono stati denunciati dalla polizia nella serata di sabato 29 novembre per aver imbrattato alcuni treni della linea rossa del metrò e aver di conseguenza generato un blocco della circolazione sulla M1 tra le stazioni Pagano e Bisceglie di circa un'ora e mezza. Due quindicenni e un quattordicenne sono stati quindi indagati a piede libero per i reati di interruzione di pubblico servizio e deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

