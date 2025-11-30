Milano imbrattano i vagoni e bloccano la circolazione della metropolitana | 3 baby writer in trappola dopo la fuga nella gallerie sotterranea

Milano – Tre baby writer di 14 e 15 anni sono stati denunciati dalla polizia nella serata di sabato 29 novembre per aver imbrattato alcuni treni della linea rossa del metrò e aver di conseguenza generato un blocco della circolazione sulla M1 tra le stazioni Pagano e Bisceglie di circa un'ora e mezza. Due quindicenni e un quattordicenne sono stati quindi indagati a piede libero per i reati di interruzione di pubblico servizio e deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Milano, ragazza di 24 anni violentata alle tre di notte alle Colonne di San Lorenzo: 22enne bloccato dalla security di un locale Tra Inganni e Bisceglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

