Milano, 30 novembre 2025 – Oltre 1.200 scatoloni e sacchi pieni di cappotti, giacche, pantaloni, scarpe. Abbigliamento in buono stato ma che magari era rimasto a prendere polvere negli armadi e invece, adesso, potrà avere una nuova vita indosso a chi non ha davvero nulla. È il bilancio, più che positivo, dell’iniziativa del Comune di Milano e delle associazioni del Terzo Settore che hanno invitato, nella giornata di oggi, i cittadini a donare indumenti invernali per i senza dimora in otto diversi punti della città. Tra le 9.30 e le 17.30 sono stati raccolti circa 1.200 tra scatoloni e sacchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano generosa, in otto ore donati 1.200 scatoloni e sacchi pieni di indumenti caldi per i senza dimora