Milano a Dario Remondini la 27ª edizione del Trofeo Alberto Pellegrino di spada maschile 

Citypescara.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. MILANO – C’è un filo che lega ogni edizione del Trofeo Alberto Pellegrino: la storia. Una storia fatta di passione, disciplina, talento trasmesso di generazione in generazione. E quest’anno, nella splendida cornice della Sala di Scherma della Società del Giardino di Milano, quell’eredità sportiva ha trovato un nuovo interprete: Dario Remondini, atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, che ha conquistato la 27ª edizione del celebre trofeo al termine di una delle finali più combattute degli ultimi anni. Un assalto concluso all’ultima stoccata, sul filo dell’equilibrio, con un punteggio finale di 14-13 ai danni di Fabrizio Di Marco, talento emergente del Circolo Schermistico Forlivese. 🔗 Leggi su Citypescara.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Scherma, Remondini si allena a Milano: bel secondo posto - Il giovane spadista forlivese Dario Remondini, cresciuto nella sala del Circolo Schermistico Forlivese, è ora in forza al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del corpo di Polizia Penitenziaria e ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Dario Remondini 27170