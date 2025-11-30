Milano 24enne violentata in centro | denunciato un 22enne
Una ragazza di 24 anni ha denunciato di essere stata violentata in cento a Milano. I militari del Nucleo Radiomobile hanno denunciato un 22enne italiano, incensurato, in relazione alla presunta violenza sessuale avvenuta nelle vicinanze di un locale in via Molino delle Armi, a Milano. La pattuglia è intervenuta in via Crocefisso all'angolo con via della Colma, dove è stata rintracciata la ragazza che ha riferito di essere stata vittima di violenza e ha successivamente presentato la denuncia. Il presunto autore era stato nel frattempo fermato dal personale addetto alla sicurezza del locale. Nel luogo indicato sono intervenuti i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano per i rilievi utili alla ricostruzione dell'episodio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
