Milano 24enne violentata in centro | denunciato 22enne
Una ragazza di 24 anni è stata violentata nelle prime ore del mattino in pieno centro a Milano, nei pressi di un locale in via Molino delle Armi. Sul posto i militari del nucleo radiomobile locale intervenuti in via Crocefisso, angolo via della Colma, dove è stata rintracciata la giovane che ha raccontato ai carabinieri di essere stata vittima di violenza, formalizzando in seguito la denuncia. Il presunto stupratore, un 22enne italiano incensurato, già fermato dagli addetti alla sicurezza del locale, è stato denunciato in stato di libertà. La vittima è stata accompagnata al pronto soccorso della Clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
