Milano 24enne violentata fuori da un locale del centro
(Adnkronos) – Una ragazza di 24 anni ha denunciato di essere stata violentata in centro a Milano. I militari del Nucleo radiomobile hanno denunciato un 22enne italiano, incensurato, in relazione alla presunta violenza sessuale avvenuta nelle vicinanze di un locale in via Molino delle Armi, a Milano. La pattuglia è intervenuta in via Crocefisso all'angolo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Donna di 24 anni violentata di notte in pieno centro a Milano. La violenza sarebbe avvenuta dentro un'auto: sul posto i carabinieri per i rilievi https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2025/11/violentata-in-auto-una-24enne-in-pieno-centro-a-milano-8721cca - facebook.com Vai su Facebook
Milano, 24enne violentata fuori da un locale del centro - I militari del Nucleo radiomobile hanno denunciato un 22enne italiano, incensurato, in relazione alla ... msn.com scrive
Milano, 24enne violentata in centro: denunciato 22enne - Una ragazza di 24 anni è stata violentata nelle prime ore del mattino in pieno centro a Milano, nei pressi di un locale in via Molino delle Armi. Scrive msn.com
Milano, 24enne violentata in pieno centro: denunciato un ragazzo di 22 anni - La ragazza è stata portata in codice giallo alla clinica Mangiagalli ... Da affaritaliani.it