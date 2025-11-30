Milano 24enne violentata fuori da un locale del centro

(Adnkronos) – Una ragazza di 24 anni ha denunciato di essere stata violentata in centro a Milano. I militari del Nucleo radiomobile hanno denunciato un 22enne italiano, incensurato, in relazione alla presunta violenza sessuale avvenuta nelle vicinanze di un locale in via Molino delle Armi, a Milano. La pattuglia è intervenuta in via Crocefisso all'angolo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

