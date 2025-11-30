Milano 24enne stuprata in strada in pieno centro | l' orrore che scuote la città
Ancora violenza, orrore e degrado a Milano. Nel cuore, nel pieno centro della città. Poco dopo le 3 del mattino di oggi, domenica 30 novembre, una ragazza di 24 anni è stata violentata in strada, in via Crocefisso, all’incrocio con via della Chiusa, a breve distanza da un locale di via Molino delle Armi. I soccorsi sanitari sono intervenuti rapidamente dopo una segnalazione: la giovane è stata accompagnata alla Clinica Mangiagalli, struttura di riferimento che ospita il Servizio Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD). Qui ha ricevuto assistenza medica e successivamente ha sporto denuncia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
