Nel luogo indicato dalla giovane dove si sarebbe verificata la presunta violenza, sono intervenuti i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale carabinieri di Milano, con l'obiettivo di effettuare tutti i rilievi del caso e raccogliere più prove possibili su quanto sarebbe accaduto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, 24enne denuncia violenza sessuale fuori da un locale: denunciato un 22enne