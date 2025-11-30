Milan vetta e polemiche Leao riporta Allegri davanti Stop Sarri e altro caso Var

Sport.quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un Milan da primato. Momentaneamente, ma intanto è lassù. E il messaggio ai naviganti è tutt’altro che passeggero: per lo scudetto c’è anche il Diavolo. Eccome. Nell’ultimo ventennio, a questo punto del campionato, i rossoneri si erano trovati in vetta soltanto due volte (in un caso fu poi tricolore). E non tenevano la porta inviolata in 7 delle prime 13 gare dal 2006. Altri sms: chiarissimi. Così dopo Roma, Napoli, Inter e Bologna, in ordine di classifica, finisce anche la Lazio sulla lista delle big battute da un Milan sempre più “ammazza-grandi”. E, di conseguenza, sempre più grande. Anche con appena 6 giocatori di movimento in panchina, viste le assenze di Pulisic, Gimenez e Athekame. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

milan vetta e polemiche leao riporta allegri davanti stop sarri e altro caso var

© Sport.quotidiano.net - Milan, vetta e polemiche. Leao riporta Allegri davanti. Stop Sarri e altro caso Var

Altri contenuti sullo stesso argomento

milan vetta polemiche leaoMilan, vetta e polemiche. Leao riporta Allegri davanti. Stop Sarri e altro caso Var - Rossoneri in testa per una notte, la vittoria è firmata dal gol del portoghese. Secondo sport.quotidiano.net

milan vetta polemiche leaoMilan-Lazio 1-0: Leao porta Allegri in vetta, finale al cardiopalma - Finale infuocato: rigore negato ai biancocelesti, Allegri espulso. Scrive lifestyleblog.it

milan vetta polemiche leaoLeao mette ko la Lazio, il Milan in vetta aspettando Roma-Napoli - 0 tra le polemiche finali e si regala almeno una notte da capolista, in attesa del big match di domani sera tra Roma e Napoli. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Vetta Polemiche Leao