Milan vetta e polemiche Leao riporta Allegri davanti Stop Sarri e altro caso Var
È un Milan da primato. Momentaneamente, ma intanto è lassù. E il messaggio ai naviganti è tutt’altro che passeggero: per lo scudetto c’è anche il Diavolo. Eccome. Nell’ultimo ventennio, a questo punto del campionato, i rossoneri si erano trovati in vetta soltanto due volte (in un caso fu poi tricolore). E non tenevano la porta inviolata in 7 delle prime 13 gare dal 2006. Altri sms: chiarissimi. Così dopo Roma, Napoli, Inter e Bologna, in ordine di classifica, finisce anche la Lazio sulla lista delle big battute da un Milan sempre più “ammazza-grandi”. E, di conseguenza, sempre più grande. Anche con appena 6 giocatori di movimento in panchina, viste le assenze di Pulisic, Gimenez e Athekame. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
