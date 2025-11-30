Milan occhi puntati sul talento del PSV | affare da 27 milioni

Il Milan guarda con anticipo al mercato di gennaio. Il direttore sportivo Igli Tare segue da settimane un profilo che sta brillando in Eredivisie: Ismael Saibari, trequartista del PSV Eindhoven, autore di un avvio di stagione spumeggiante. Il ds rossonero resta attento alle opportunità e osserva i profili più adatti al progetto tecnico di Max Allegri. Ismael Saibari sembra combaciare con le ambizioni del club lombardo. Calciomercato Milan, radar puntati su Saibari del PSV. Secondo quanto riportato dal sito Africafoot, tra i giocatori monitorati dal Milan ci sarebbe Ismael Saibari, centrocampista offensivo marocchino del PSV Eindhoven. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

