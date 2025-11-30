Milan le parole di Leao al 90esimo | Scudetto? Siamo sulla strada giusta Sognare è gratis

Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al 90' di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le parole di Leao al 90esimo: “Scudetto? Siamo sulla strada giusta. Sognare è gratis”

La nuova vita di Leao nel segno di Allegri. L'invenzione di Max ha cambiato l'obiettivo del Milan - Cinque gol in nove presenze in campionato e il sigillo messo a referto contro la Lazio che ha un peso specifico enorme per il Milan. Secondo tuttomercatoweb.com

È già il Milan di Allegri: la difesa funziona, Leao promosso. Ma adesso servono i rinforzi dal mercato - Nella prima uscita amichevole del Milan nella stagione 2025/2026, è evidente la mano del tecnico toscano che ha una priorità assoluta: sistemare la fase ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Milan, Allegri: "Le parole di Leao fanno piacere, quelle di Tare non aggiungono pressione" - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è stato intervistato da DAZN alla vigilia del Derby di Milano: "Il risultato lascia di solito. Da msn.com