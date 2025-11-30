Milan-Lazio termina 1-0 rossoneri in vetta grazie al suo nuovo bomber | Allegri ha trasformato Leao

Pianetamilan.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan batte la Lazio 1-0 grazie alla rete di Rafa Leao. Il diavolo si gode la vetta della classifica e coccola il suo nuovo bomber. L'idea geniale è arrivata dalla mente di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan lazio termina 1 0 rossoneri in vetta grazie al suo nuovo bomber allegri ha trasformato leao

© Pianetamilan.it - Milan-Lazio termina 1-0, rossoneri in vetta grazie al suo “nuovo” bomber: Allegri ha trasformato Leao

