Ottava presenza stagionale in Serie A e nona complessiva - contando anche la Serie B - per Giuseppe Collu, che a San Siro in Milan-Lazio era alla gara finora più importante della sua carriera (quest'anno aveva diretto anche Atalanta-Lazio). La gara del Meazza scorre via abbastanza liscia fino all'episodio dell'On Field Review nel recupero del secondo tempo per valutare un potenziale fallo di mano da rigore di Strahinja Pavlovi? sul tiro di Romagnoli. Molto cervellotica la revisione istruita dal VAR Aleandro Di Paolo: nel suo announcement, infatti, Collu fa capire che il mani sarebbe stato punibile "perché fuori sagoma", ma assegna un calcio di punizione a favore dei rossoneri per un precedente fallo subito dal difensore serbo.

Milan-Lazio, la moviola di Calvarese: pasticcio finale sul mani di Pavlovic