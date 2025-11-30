Milan-Lazio la moviola di Calvarese | pasticcio finale sul mani di Pavlovic
Ottava presenza stagionale in Serie A e nona complessiva - contando anche la Serie B - per Giuseppe Collu, che a San Siro in Milan-Lazio era alla gara finora più importante della sua carriera (quest'anno aveva diretto anche Atalanta-Lazio). La gara del Meazza scorre via abbastanza liscia fino all'episodio dell'On Field Review nel recupero del secondo tempo per valutare un potenziale fallo di mano da rigore di Strahinja Pavlovi? sul tiro di Romagnoli. Molto cervellotica la revisione istruita dal VAR Aleandro Di Paolo: nel suo announcement, infatti, Collu fa capire che il mani sarebbe stato punibile "perché fuori sagoma", ma assegna un calcio di punizione a favore dei rossoneri per un precedente fallo subito dal difensore serbo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
"Ogni volta che ci sei te succede sempre un casino". Sarebbero queste le parole che gli sono costate il rosso Perché è nato il parapiglia nel finale di Milan-Lazio - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle di Milan-Lazio: Maignan ancora decisivo, Isaksen timido Vai su X
Milan-Lazio, la moviola di Calvarese: pasticcio finale sul mani di Pavlovic - Ottava presenza stagionale in Serie A e nona complessiva - Secondo iltempo.it
Milan-Lazio, moviola: arbitro in confusione, cosa è successo sul rigore negato al 95’ - La prova dell’arbitro sardo Giuseppe Collu a San Siro nell’anticipo serale di serie A Milan- Secondo sport.virgilio.it
Milan-Lazio, sfogo Varriale sul rigore negato scatena la polemica. La sentenza di Calvarese - Solo l'ex giornalista Rai Enrico Varriale attacca l'arbitro Collu per non aver concesso il penalty ai biancocelesti al 95' di Milan- Lo riporta sport.virgilio.it