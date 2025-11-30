Milan Lazio Hernanes non ha dubbi | Contatto Romagnoli Pavlovic? Ma quale rigore non era neanche fallo! La sua analisi

Hernanes, ex centrocampista, ha attaccato con forza la scelta del VAR di richiamare Collu sull’episodio Romagnoli-Pavlovic Il finale di Milan-Lazio continua a far discutere. L’episodio del presunto tocco di mano di Pavlovic, seguito dall’annullamento del rigore per un fallo di Marusic, ha acceso il dibattito tra addetti ai lavori e opinionisti. Tra le voci più . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan Lazio, Hernanes non ha dubbi: «Contatto Romagnoli Pavlovic? Ma quale rigore, non era neanche fallo!». La sua analisi

