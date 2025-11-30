Milan Lazio Hernanes non ha dubbi | Contatto Romagnoli Pavlovic? Ma quale rigore non era neanche fallo! La sua analisi

Hernanes, ex centrocampista, ha attaccato con forza la scelta del VAR di richiamare Collu sull’episodio Romagnoli-Pavlovic Il finale di Milan-Lazio continua a far discutere. L’episodio del presunto tocco di mano di Pavlovic, seguito dall’annullamento del rigore per un fallo di Marusic, ha acceso il dibattito tra addetti ai lavori e opinionisti. Tra le voci più . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan Lazio, Hernanes non ha dubbi: «Contatto Romagnoli Pavlovic? Ma quale rigore, non era neanche fallo!». La sua analisi

Altre letture consigliate

"Ogni volta che ci sei te succede sempre un casino". Sarebbero queste le parole che gli sono costate il rosso Perché è nato il parapiglia nel finale di Milan-Lazio - facebook.com Vai su Facebook

Le pagelle di Milan-Lazio: Maignan ancora decisivo, Isaksen timido Vai su X

Hernanes commenta il gol di Leao: "Si è fatto trovare pronto al momento giusto" - Lazio l'ex calciatore Hernanes ha parlato di Rafael Leao commentando la trasformazione del portoghese da esterno d'attacco in prima punta: "Allegri ce ... Segnala milannews.it

Milan-Lazio, cosa ha detto Allegri all’arbitro: il retroscena sulla rissa finale - Allegri svela cosa ha detto all’arbitro Collu nell'incandescente epilogo di una partita che fino ad allora era stata assolutamente tranquilla. Secondo sport.virgilio.it

Milan-Lazio 1-0, gol e highlights: la decide una rete di Leao - Solo Hellas Verona (17) e Fiorentina (14) contano più tiri a seguito di contropiedi del Milan (13, come Roma e Juventus) nel campionato in corso; la Lazio, invece, è una delle due formazioni con più ... Lo riporta sport.sky.it