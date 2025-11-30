Milan-Lazio caos totale nel recupero | Allegri espulso Collu smentisce il Var

Successo preziosissimo dei rossoneri, gara tirata decisa da Leao ma la coda è al veleno: rosso per il tecnico milanista Dopo il successo nel derby con l’Inter, il Milan si ripete e con un altro 1-0 piega una buona Lazio. Allegri ringrazia il gol di Leao all’inizio del secondo tempo, ma le emozioni si concentrano in larga parte nel finale. Nel recupero, una review al Var scatena il finimondo: Allegri si fa espellere dall’arbitro Collu, che poi però non concede il rigore alla Lazio. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Dopo un primo tempo di sofferenza, con due grandi interventi di Maignan, il Milan lievita nel secondo tempo, sblocca con Leao e ha anche occasioni per il raddoppio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

