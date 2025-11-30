Milan-Lazio caos nel finale! È successo di tutto
Il match tra Milan e Lazio, già di per sé carico di tensione e agonismo per l’importanza dei punti in palio, ha raggiunto il suo apice drammatico in un finale a dir poco incandescente. La partita, che sembrava avviarsi verso la sua conclusione ordinaria, è stata prolungata ben oltre i canonici novanta minuti, spingendosi oltre il centesimo minuto di gioco effettivo, trasformando gli ultimi istanti in una vera e propria maratona emotiva e decisionale. Le decisioni arbitrali prese in questo segmento conclusivo non solo hanno influenzato il risultato finale, ma hanno anche acceso feroci polemiche e acceso gli animi in campo e sugli spalti, lasciando uno strascico di recriminazioni soprattutto da parte della squadra capitolina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
