Milan Lazio ancora nel caos la decisione del club lascia increduli | Ci dispiace

Continuano le polemiche in serie A e stavolta riguarda l'anticipo del sabato sera Milan Lazio. E' successo tutto nel post partita. Passano gli anni ma proseguono le polemiche nel mondo del calcio ed anche in queste ore sono gli arbitri a finire nel mirino. L'anticipo di serie A Milan Lazio ha fatto molto discutere e il club rossonero ha vinto di misura, portandosi cosi in testa alla classifica, momentaneamente. Decide la rete di Rafa Leao a inizio ripresa con il club che ancora una volta ha respinto alla grande gli assalti avversari ed anzi ha anche sfiorato il raddoppio, evitato da un grande Provedel.