Milan-Lazio Allegri | Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà ma poi siamo cresciuti

Sport.quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 29 novembre 2025 – Al termine di un match dal finale degno di un thriller di Alfred Hitchock, il Milan piega 1-0 la Lazio e allunga la sua striscia positiva ma soprattutto balza da solo in vetta alla classifica almeno per una notte. Un'altra vittoria conquistata con le unghie e con i denti dai rossoneri, che hanno capito che i biancocelesti avrebbero dato loro grande filo da torcere dopo appena 2’, quando sigli sviluppi di un calcio di punizione Gila ha colpito la traversa con un colpo di testa deviato sul montante dalla parata provvidenziale di Maignan. Una stoccata che ha dato fiducia ai biancocelesti, che hanno continuato a mettere in difficoltà il Milan con grande aggressività e al 32’ hanno sfiorato di nuovo il vantaggio con Zaccagni, fermato ancora da Maignan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

milan lazio allegri nel primo tempo abbiamo avuto difficolt224 ma poi siamo cresciuti

© Sport.quotidiano.net - Milan-Lazio, Allegri: "Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà ma poi siamo cresciuti"

Altri contenuti sullo stesso argomento

milan lazio allegri primoMilan-Lazio, Allegri punta su Nkunku per la caccia al primo posto: il pronostico - Lazio quote analisi statistiche precedenti 13ª giornata Serie A in programma sabato 29 novembre alle ore 20. Segnala gazzetta.it

milan lazio allegri primoAllegri, espulsione in Milan-Lazio: "Nessuna offesa all'arbitro, gli ho detto..." - L'allenatore del Milan commenta quanto successo nella gara e nell'acceso finale contro la Lazio: "L'espulsione? sport.sky.it scrive

milan lazio allegri primoMilan-Lazio 1-0: video, gol e highlights - Un gol di Leao regala ai rossoneri il successo sulla Lazio e il momentaneo primo posto in classifica a +1 sulla Roma. Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Lazio Allegri Primo