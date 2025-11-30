Milan-Lazio Allegri | Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà ma poi siamo cresciuti
Milano, 29 novembre 2025 – Al termine di un match dal finale degno di un thriller di Alfred Hitchock, il Milan piega 1-0 la Lazio e allunga la sua striscia positiva ma soprattutto balza da solo in vetta alla classifica almeno per una notte. Un'altra vittoria conquistata con le unghie e con i denti dai rossoneri, che hanno capito che i biancocelesti avrebbero dato loro grande filo da torcere dopo appena 2’, quando sigli sviluppi di un calcio di punizione Gila ha colpito la traversa con un colpo di testa deviato sul montante dalla parata provvidenziale di Maignan. Una stoccata che ha dato fiducia ai biancocelesti, che hanno continuato a mettere in difficoltà il Milan con grande aggressività e al 32’ hanno sfiorato di nuovo il vantaggio con Zaccagni, fermato ancora da Maignan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
