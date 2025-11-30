Milan-Lazio 1-0 una notte al comando e un finale rovente

I rossoneri superano la Lazio di misura a San Siro con il lampo di Leao, balzano a 28 punti e si prendono la vetta provvisoria in attesa di Roma-Napoli. Match deciso dagli episodi, con proteste biancocelesti e polemiche arbitrali nel recupero. L’avanzata del Milan passa dal minimo scarto. A San Siro i rossoneri battono la Lazio 1-0 e si guadagnano almeno una serata in cima alla classifica, aspettando lo scontro diretto di domani tra Roma e Napoli. A risolvere il match è Rafael Leao, che con il gol numero cinque in campionato raggiunge il gruppo dei migliori marcatori stagionali. L’inizio della partita è un romanzo di occasioni sfiorate. 🔗 Leggi su Sportface.it

