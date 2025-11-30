Milan-Lazio 1-0 | Leao manda i rossoneri in vetta ma tante polemiche nel finale

Milano 29 novembre 2025 - Serviva vincere per riportare il Milan in vetta alla classifica e i ragazzi di Max Allegri non falliscono l'appuntamento. Il gol di Leao vale l'1-0 per i rossoneri e i meneghini possono così vivere la notte da soli in vetta alla classifica, ma non mancano le polemiche nel finale di gara. Collu dopo la revisione al Var non assegna un penalty alla Lazio per tocco di mano di Pavlovic, per un fallo antecedente di Marusic e tante proteste da parte dei biancocelesti su questa decisione. Primo tempo. Allegri rispetta le indiscrezioni della vigilia e conferma l'undici titolare delle previsioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan-Lazio 1-0: Leao manda i rossoneri in vetta ma tante polemiche nel finale

Scopri altri approfondimenti

Serie A, Milan-Lazio 1-0: gol di Leao su assist di Tomori, rossoneri primi Stadio Meazza Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-13-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan-nap - facebook.com Vai su Facebook

#Milan- #Lazio, le formazioni ufficiali Vai su X

Serie A, Milan-Lazio 1-0: una zampata di Leao porta Allegri in vetta - Decide il gol del portoghese a inizio ripresa: rossoneri da soli in cima alla classifica in attesa dello scontro diretto Roma- Scrive msn.com

Milan-Lazio 1-0, le pagelle: Maignan para (8) , Leao segna (6,5). Allegri è primo per una notte (6) - Se non c'è Christian Pulisic è lui che prende per mano il Milan e lo conduce all'ennessimo successo. Segnala msn.com

Milan-Lazio 1-0: Leao manda i rossoneri in vetta nonostante il brivido finale - Il Milan si è goduto la vittoria nel derby ma ora si torna a fare sul serio anche se non è a d ... Scrive notiziemilan.it