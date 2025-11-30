Milan Lazio 1-0 finale rovente a San Siro Allegri espulso e lunghissima revisione al Var Tutti i dettagli

Internews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Milan Lazio 1-0, i rossoneri vincono a San Siro ma il finale è pieno zeppo di polemiche. Dalla revisione al Var all’espulsione di Allegri. Il finale del match tra Milan e Lazio  a San Siro è stato caratterizzato da momenti di altissima tensione e una lunghissima revisione VAR che ha scaldato gli animi. L’episodio chiave si è concentrato su un potenziale tocco di mano di Pavlovic in area, che ha portato l’arbitro Collu a recarsi al monitor per una revisione prolungata. La decisione finale dell’arbitro ha lasciato tutti col fiato sospeso. Collu ha stabilito che, sebbene il tocco di mano di Pavlovic fosse punibile, un precedente  fallo di Marusic  ai danni di un difensore rossonero (presumibilmente proprio Pavlovic, come suggerito dal contesto) aveva annullato l’azione successiva,  non assegnando quindi il calcio di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

milan lazio 1 0 finale rovente a san siro allegri espulso e lunghissima revisione al var tutti i dettagli

© Internews24.com - Milan Lazio 1-0, finale rovente a San Siro. Allegri espulso e lunghissima revisione al Var. Tutti i dettagli

Contenuti che potrebbero interessarti

milan lazio 1 0Milan-Lazio 1-0, gol e highlights: la decide una rete di Leao - Solo Hellas Verona (17) e Fiorentina (14) contano più tiri a seguito di contropiedi del Milan (13, come Roma e Juventus) nel campionato in corso; la Lazio, invece, è una delle due formazioni con più ... Come scrive sport.sky.it

milan lazio 1 0Milan-Lazio 1-0: video, gol e highlights - Un gol di Leao regala ai rossoneri il successo sulla Lazio e il momentaneo primo posto in classifica a +1 sulla Roma. Segnala sport.sky.it

milan lazio 1 0Serie A, Milan-Lazio 1-0: una zampata di Leao porta Allegri in vetta - Decide il gol del portoghese a inizio ripresa: rossoneri da soli in cima alla classifica in attesa dello scontro diretto Roma- Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Lazio 1 0