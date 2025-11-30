milan lazio 1 0 finale rovente a san siro allegri espulso e lunghissima revisione al var tutti i dettagli

Inter News 24 Milan Lazio 1-0, i rossoneri vincono a San Siro ma il finale è pieno zeppo di polemiche. Dalla revisione al Var all’espulsione di Allegri. Il finale del match tra Milan e Lazio a San Siro è stato caratterizzato da momenti di altissima tensione e una lunghissima revisione VAR che ha scaldato gli animi. L’episodio chiave si è concentrato su un potenziale tocco di mano di Pavlovic in area, che ha portato l’arbitro Collu a recarsi al monitor per una revisione prolungata. La decisione finale dell’arbitro ha lasciato tutti col fiato sospeso. Collu ha stabilito che, sebbene il tocco di mano di Pavlovic fosse punibile, un precedente fallo di Marusic ai danni di un difensore rossonero (presumibilmente proprio Pavlovic, come suggerito dal contesto) aveva annullato l’azione successiva, non assegnando quindi il calcio di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

